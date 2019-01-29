Смартфон Blackview Max 1 со встроенным проектором выйдет 1 марта

В апреле прошлого года Blackview представила смартфон Max 1, главной особенностью которого стал встроенный проектор. Максимальный размер создаваемой им картинки составляет 5 метров. Смартфон должен был выйти еще в летом, но задержался более чем на полгода. Сегодня стало известно, что аппарат появится в продаже 1 марта. Цена не сообщается, зато первым покупателям обещают скидку в 43%.

Также новинку оснастили 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, процессором MT6763T, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, основной камерой с 13-Мп датчиком Sony IMX298, сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, а также аккумулятором на 4680 мАч с поддержкой быстрой 24-ваттной зарядки.