Смартфон Cubot C30 получил квадрокамеру и 8 ГБ ОЗУ

Бренд Cubot готовит к выходу производительный смартфон C30, который появится в продаже 24 августа по цене 170 долларов. Новинку оснастили квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Samsung S5KGM1 разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, макромодулем на 5 Мп и 0,3 Мп датчиком для глубины сцены, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой NFC и OTG, предустановленной ОС Android 10 и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч.

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