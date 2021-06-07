Смартфон Doogee S97 Pro с дальномером оценен в $280

Компания Doogee объявила о том, что первый на рынке защищенный смартфон с лазерным дальномером Doogee S97 Pro появится в продаже 21 июня. Первые покупатели смогут купить новинку по цене всего в 200 долларов, а затем она поднимется до 282 долларов.

Напомним, что лазерные дальномеры позволяют быстро и точно определить расстояние до какого-либо объекта. Смартфон также характеризуется 6,39-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Mediatek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Комментарии и отзывы Doogee S97 Pro
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