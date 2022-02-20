Смартфон Doogee S98 получит камеру Night Vision Сетевые источники поделились подробностями и изображениями смартфона Doogee S98, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Итак, аппарат получит круглый дополнительный экран, 6,3-дюймовый основной IPS-дисплей с разрешением Full HD+, новую 6-нанометрую платформу от MediaTek, селфи-камеру разрешением 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9SP), тройную тыльную с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 20 Мп (камера ночного видения), батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, массу 320 г, толщину 15,5 мм, боковой дактилоскопический сенсор, модуль NFC, защиту от воды и пыли со степенями IP68/IP69K и прочность по военному стандарту MIL-STD-810G. Сетевые источники поделились подробностями и изображениями смартфона Doogee S98, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Итак, аппарат получит круглый дополнительный экран, 6,3-дюймовый основной IPS-дисплей с разрешением Full HD+, новую 6-нанометрую платформу от MediaTek, селфи-камеру разрешением 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P9SP), тройную тыльную с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 20 Мп (камера ночного видения), батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, массу 320 г, толщину 15,5 мм, боковой дактилоскопический сенсор, модуль NFC, защиту от воды и пыли со степенями IP68/IP69K и прочность по военному стандарту MIL-STD-810G. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:05 . Продукт - Doogee S98 Комментарии и отзывы Doogee S98

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