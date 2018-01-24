Смартфон Elephone U поддерживает карты памяти емкостью до 1 ТБ

Компания Elephone раскрыла еще одну особенность своих флагманских смартфонов Elephone U и Elephone U Pro, которые в скором времени должны появиться в продаже. Утверждается, что смартфоны поддерживают карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ, хотя таких носителей еще даже нет в продаже. Буквально вчера компания Integral Memory объявила о намерении начать продажи карты памяти microSD объемом 512 ГБ. На соответствующий вопрос технический отдел ответил тем, что на практике проверялись только карты памяти объемом 256 ГБ, но ничто не должно помешать работоспособности носителей на 1 ТБ.

Напомним, что смартфоны Elephone U и Elephone U Pro получили 5,99-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, который занимает 89,9% площади лицевой панели, предфлагманский процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также сдвоенную камеру с 13-Мп датчиками изображения Samsung. Elephone U Pro отличается поддержкой быстрой зарядки и модулем NFC. Корпус новинок выполнен из алюминиевого сплава с использованием керамики