Смартфон Energizer Hard Case P28K получил батарею на 28000 мАч

Компания Avenir Telecom пополнила ассортимент смартфонов моделью Energizer Hard Case P28K, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 28000 мАч! По данным производителя, аппарат проработает неделю в обычном режиме работы и до 122 часов в режиме разговора. А в режиме ожидания одного заряда хватит на три месяца!

Новинка также оснащается поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт через интерфейс USB-C, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями на 60 Мп, 20 Мп и 2 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также корпусом с толщиной 27,8 мм и массой 570 граммов. Смартфон станет доступен для покупки в октябре этого года по цене в 250 евро.
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