Смартфон Energizer Hard Case P28K получил батарею на 28000 мАч

Новинка также оснащается поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт через интерфейс USB-C, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями на 60 Мп, 20 Мп и 2 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также корпусом с толщиной 27,8 мм и массой 570 граммов. Смартфон станет доступен для покупки в октябре этого года по цене в 250 евро.