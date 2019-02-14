Смартфон Energizer Power Max P18K Pop получил АКБ на 18 000 мАч

Компания Avenir Telecom поделилась спецификациями смартфона Energizer Power Max P18K Pop, полноценная презентация которого пройдет в конце февраля на выставке MWC 2019. Итак, новинку оснастили аккумулятором емкостью 18 000 мАч, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P70 с частотой до 2,1 ГГц и графикой ARM Mali-G72 MP3, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, выдвижной фронтальной камерой с двумя модулями на 16 Мп и 2 Мп, тройной основной камерой на 12 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Цена и, что самое главное, масса устройства пока держатся в секрете.