Смартфон Fly Life Play оценен в 4 тысячи рублей

Бренд Fly выпустил в России субсидированный смартфон Life Play, который оценен в 3 990 рублей. Низкая цена обусловлена тем, что на экран блокировки будут выводиться новости и реклама, которые нельзя отключить или удалить со смартфона. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 480:960 пикселей, 5 Мп фронтальной и 8 Мп основной камерами, однокристальной системой Mediatek MT6580M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 2500 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo (Go edition). Габариты устройства равны 149:71,8:10,1 мм, а масса – 175 граммам.