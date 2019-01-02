Смартфон Galaxy M30 и его функции

2019-01-02, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Galaxy M30; [69]
Компания Samsung выпустит на свет смартфон бюджетного варианта. Центральным процессором будет выступать однокристальная система Exynos 7885. Конфигурация памяти будет включать 4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 64 ГБ/128 ГБ.На задней стороне устройства поместили дактилоскопический сканер (он находится в центре) и главную камеру из двух оптических блоков, которая расположена в углу. На боковой грани присутствует специальная клавиша, предназначенная очевидно, для вызова голосового ассистента Bixby.Изображения демонстрируют переднюю панель гаджета: дисплей будет иметь небольшой каплеобразный вырез для селфи-камеры. По слухам, у Galaxy M20 оформление лицевой стороны будет точно таким же.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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