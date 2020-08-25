Смартфон Gionee M30 получил аккумулятор на 10000 мАч

Китайский производитель Gionee пополнил ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Gionee M30, которая получила аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч. Новинка также характеризуется 6-дюймовым экраном с разрешением 720:1440 пикселей, платформой MediaTek Helio P60, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 16 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, металлической рамкой, алюминиевым корпусом с покрытием задней панели «под кожу», габаритами 160,6:75,8:8,4 мм, массой 305 г, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS, быстрой зарядкой на 25 Вт и портом USB Type-C. Старт продаж намечен на конец этого месяца по цене в 200 долларов.