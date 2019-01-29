Смартфон Google Pixel 3a XL засветился в бенчмарке

Едва ли не сразу после выхода Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL в сети появились слухи о более доступных версиях флагмана, которые фигурировали под разными названиями. Например, сегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 3a XL. Предполагается, что это модель, которую раньше называли Google Pixel 3 Lite XL. Аппарат оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. В однопоточном тестировании он набрал 1640 баллов, а при задействовании всех ядер – 4973 баллов. Старшие модели набирали в тех же тестах 2300 и 8000 баллов соответственно.