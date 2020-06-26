Смартфон Google Pixel 4a сертифицировали в FCC

Смартфон Google Pixel 4a, который должен был выйти еще два месяца назад, получил одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC). Это может означать презентацию в самое ближайшее время. Ранее аппарат уже засветился в двух французских онлайн-магазинах, которые принимали заказы по цене в 441 и 506 евро соответственно.

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.