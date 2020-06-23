Смартфон Google Pixel 4a уже продают во Франции

Некоторые французские онлайн-магазины уже начали принимать заказы на смартфон Google Pixel 4a, который еще не был официально представлен. Аппарат предлагается в двух расцветках – синей и черной с модельными номерами GA02099-FR и GA02101-FR. При этом доступна лишь одна версия со 128 ГБ флеш-памяти и ориентировочной доставкой в начале июля. Цена в двух магазинах составляет 441 и 506 евро соответственно.

По предварительным данным, Google Pixel 4a оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.