Смартфон Google Pixel 5a готов к выходу

Сетевые источники раскрыли подробности о сроках выхода смартфона Google Pixel 5a, который станет упрощенной версией прошлогоднего Pixel 5. Утверждается, что официальная презентация устройства состоится уже 26 августа. Смартфону прочат 6,4-дюймовый экран с кадровой частотой до 90 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 4650 мАч, такую же камеру, как в Pixel 5, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от воды в соответствии со степенью IP67. Предполагается, что Pixel 5a выйдет только в США и Японии по цене в 450 долларов.