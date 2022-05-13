Смартфон Google Pixel 6a оценен в 450 долларов

Компания Google раскрыла цены на смартфон Pixel 6a, представленный несколько дней назад. Итак, на домашнем американском рынке новинка будет стоить 450 долларов. Старт продаж намечен на июль. В Европе за смартфон попросят 560 евро, а в Великобритании – 400 фунтов стерлингов.

Напомним, что смартфон оснащается топовым процессором Tensor, как во флагманских Pixel 6 и 6 Pro, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 12 Мп и 12 Мп, 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4410 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, разъемом USB-C 3.1, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, габаритами 152,2:71,8:8,9 мм и массой 178 граммов.