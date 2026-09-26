Смартфон HMD Aura 2 Pro показали на рендерах

Сетевой информатор smahx_60 опубликовал первые изображения и подробности о характеристиках смартфона HMD Aura 2 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,75-дюймового LCD-дисплея с кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 0,08 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2 с частотой до 820 МГц, 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слота для карты памяти microSD, предустановленной операционной системы Android 15 Go Edition, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 10-Вт проводной зарядки, от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, бокового дактилоскопического сенсора и адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.0.