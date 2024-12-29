Смартфон HMD Ridge 5G получит 90-Гц экран

Сетевой информатор smashx_60 поделился первым изображением и подробностями о смартфоне HMD Ridge 5G, который еще не был представлен официально. Что до параметров, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы Unisoc T760 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP4 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, тыльной камеры с разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 20-Вт проводной быстрой зарядки. Ориентировочная цена смартфона составляет 180 евро.