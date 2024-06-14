Смартфон HMD Ridge Pro получит 50-Мп селфи-камеру

Сетевые источники раскрыли дизайн и характеристики смартфона HMD Ridge Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, батареей ёмкостью 5500 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой разрешением 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, модулем NFC, 3,5-мм гнездом для наушников и операционной системой Android 14 «из коробки».