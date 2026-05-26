Смартфон HONOR 600 Super Edition оценили в 485 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 600 Super Edition, в основу которой лег 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 722. Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8600 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, стереодинамики, модуль NFC, ИК-порт и корпус толщиной 7,95 мм и массой 201 грамм. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 385 и 545 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.