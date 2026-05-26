Смартфон HONOR 600 Super Edition оценили в 485 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 600 Super Edition, в основу которой лег 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 722. Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2728:1264 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8600 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, стереодинамики, модуль NFC, ИК-порт и корпус толщиной 7,95 мм и массой 201 грамм. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 385 и 545 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.

Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 VIII…
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 VIII, которая базируется на т…
OnePlus Ace 6 Ultra показали на пресс-рендерах …
Компания OnePlus опубликовала качественные изображения смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который еще не был …
Представлен флагман HUAWEI Pura 90 Pro…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, кото…
HONOR выпустила доступный планшет Pad 20…
Сегодня компания HONOR представила свой новый планшетный компьютер под названием Pad 20. Он оснащён 12,1-…
HUAWEI Enjoy 90 Plus показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI опубликовала изображения смартфона Enjoy 90 Plus, который будет представлен 23 марта. Суд…
Смартфон Vivo S60 показали на пресс-рендерах и фото …
Компания Vivo опубликовала официальные изображения смартфона Vivo S60, который будет представлен уже 29 м…
Samsung представила Galaxy A57 и Galaxy A37…
Сегодня компания Samsung представила два новых смартфона среднего класса — Samsung Galaxy A57 и Galaxy A3…
Samsung Galaxy A57 будет стоить 800 евро …
Один из французский операторов случайно рассекретил цены на среднебюджетные смартфоны Samsung Galaxy A37 …
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor