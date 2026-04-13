Смартфон HONOR 600 получит 200-Мп камеру

Профильный ресурс Winfuture опубликовал качественные рендеры и подробности о параметрах смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro, которые будут представлены уже 23 апреля. Итак, базовую модель оснастят 6,57-дюймовым экраном с разрешением 2728:1264 точки и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч (в Европе будет 6400 мАч), поддержкой 60-Вт проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, подэкранным дактилоскопом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Старшая модель будет отличаться однокристальной системой Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, 80-Вт проводной зарядкой и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик). Цены на конфигурацию с 512 ГБ составят 530 и 630 евро соответственно.