Смартфон HONOR Magic8 показали на фото

Компания HONOR объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HONOR Magic8 и планшета MagicPad 3 Pro состоится в октябре. Оба гаджета получат новую однокристальную систему флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также производитель опубликовал живые фото базовой модели HONOR Magic8.
Ранее сообщалось, что старшую модель Honor Magic 8 Pro оснастят 6,71-дюймовым экраном с вырезом для 3D-сканера лица, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также батареей ёмкостью минимум 7000 мАч.