Смартфон HONOR Magic8 показали на фото Компания HONOR объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HONOR Magic8 и планшета MagicPad 3 Pro состоится в октябре. Оба гаджета получат новую однокристальную систему флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также производитель опубликовал живые фото базовой модели HONOR Magic8. Компания HONOR объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HONOR Magic8 и планшета MagicPad 3 Pro состоится в октябре. Оба гаджета получат новую однокристальную систему флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также производитель опубликовал живые фото базовой модели HONOR Magic8. Ранее сообщалось, что старшую модель Honor Magic 8 Pro оснастят 6,71-дюймовым экраном с вырезом для 3D-сканера лица, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также батареей ёмкостью минимум 7000 мАч. Ранее сообщалось, что старшую модель Honor Magic 8 Pro оснастят 6,71-дюймовым экраном с вырезом для 3D-сканера лица, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также батареей ёмкостью минимум 7000 мАч. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 20:43 . HONOR Magic8

iStore отзывает павербанки из-за опасности возгорания…

Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (мод… Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (мод…

Официально: Realme P4 5G готов к выходу …

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов Realme P4 5G и P4 Pro 5G пройдет в Индии… Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов Realme P4 5G и P4 Pro 5G пройдет в Индии…

Google теперь позволяет звонить посредством ИИ…

С сегодняшнего дня компания Google позволяет всем пользователям из США звонить в местные компании с помощ… С сегодняшнего дня компания Google позволяет всем пользователям из США звонить в местные компании с помощ…

Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…

Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк… Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…

Pixel 10 Pro XL оказался сильно слабее конкурентов…

Tensor G5 должен был избавить Google от постоянной критики, связанной с тем, что процессоры, выпущенные S… Tensor G5 должен был избавить Google от постоянной критики, связанной с тем, что процессоры, выпущенные S…

Samsung Galaxy S26 Ultra получит более простой телеобъектив…

С момента презентации iPhone 17 прошло всего сутки, но внимание рынка постепенно смещается к будущему фла… С момента презентации iPhone 17 прошло всего сутки, но внимание рынка постепенно смещается к будущему фла…

iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей…

В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно… В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно…