Смартфон HONOR WIN показали на фото

В сети появилась первая фотография смартфона HONOR WIN, который еще не был представлен официально. Отметим крупный горизонтальный блок основной камеры с тремя модулями и плоскую боковую рамку корпуса. Что до характеристик, устройству приписывают наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, аккумулятора ёмкостью минимум 8500 мАч, улучшенными алгоритмы увеличения FPS, отклика сенсора и контроля нагрева на базе ИИ, плоского экрана разрешением 1,5K, металлической рамы корпуса, защиты от воды и пыли, а также тыльной камеры на 50 Мп. Официальный релиз смартфона ожидается уже в этом месяце.

