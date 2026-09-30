HONOR Win2 получит батарею на 12000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR Win2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью минимум 12000 мАч, системы охлаждения с крупным вентилятором и увеличенного блока для отвода тепла, а также трех расцветок корпуса Fast Game, Buff и Win by Choice. Напомним, что оригинальный HONOR Win оснащается батареей на 10000 мАч.

Также китайский производитель готовит к выходу компактный игровой планшет Win Pad, который получит 8,4-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 240 Гц и врезанной селфи-камерой, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, систему охлаждения с вентилятором, а также черную и серебристую расцветки корпуса.