iPhone 18 Pro Max 256 Гбайт подорожал до 1300 долларов

Стоимость iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидаемо выросла. Версия объемом 256 Гбайт обойдется в 1200 долларов, а Pro Max – 1300 долларов. Слухи про новый цвет оправдались, линейка представлена в бордовом цвете. Большое внимание во время его презентации уделено новой модели Siri AI, поддерживающая более 250 приложений. Теперь ассистент умеет отправлять сообщения в мессенджеры и поддерживает 16 языков, без русского.

Сердцем смартфона стал процессор Apple A20 Pro, который называют самым мощным в мире. Семь ядер GPU и шесть CPU. Улучшили время автономной работы, до 36 часов при активной работе экрана и ускорение скорости зарядки. У основной 48 Мп камеры добавили подвижную диафрагму, которая сужается или расширяется в зависимости от условий освещения.

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