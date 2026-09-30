Смартфон OPPO K15x оценили в 210 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью K15x, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. Новинка также оснащается поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки SuperVOOC, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6360 Max с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 6 ГБ оперативной памяти, системой охлаждения с испарительной камерой на 4300 мм², защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, усиленной конструкцией корпуса, а также белой и фиолетовой расцветками. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 и 255 долларов за версии с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.