Опубликованы примеры фото с перископного модуля iQOO 16

Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на модуль с перископическим телеобъективом смартфона iQOO 16. Данный модуль может похвастаться 3-кратным оптическим приближением и 6-кратным зумом без потери качества.

Согласно уже опубликованным данным, iQOO 16 оснастят батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, предустановленной ОС Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7, 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, экраном Samsung с разрешением 2K+, частотой обновления 165 Гц, ручной пиковой яркостью 1100 нит, общей пиковой яркостью 2800 нит и локальной пиковой яркостью 10000 нит, а также тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив).