Suno начнёт маркировать весь ИИ-контент

Компания Suno объявила о планах внедрить новую технологию цифровых водяных знаков и изменить политику загрузки музыки, чтобы сократить распространение низкокачественных треков, созданных искусственным интеллектом, а также повысить прозрачность использования своих инструментов. По словам представителя компании, новые инструменты полностью соответствуют формирующимся отраслевым стандартам и позволят легче определять музыкальные композиции, созданные с помощью Suno. Он также сообщил, что компания намерена сотрудничать с музыкальными платформами, чтобы совместно бороться с мошенничеством и неправомерным использованием контента.

Ещё в прошлом году Suno объявила о намерении изменить правила скачивания музыки после заключения соглашения с Warner Music Group. Это произошло вскоре после аналогичного соглашения между Warner Music Group и Udio, в результате которого последняя полностью отключила возможность скачивания сгенерированных композиций. Пока Suno не раскрыла все подробности новой политики, однако ранее компания сообщала, что скачивание будет доступно только платным подписчикам, а количество загрузок в месяц окажется ограниченным. Причина в том, что пользователи используют лицензионные треки для создания миксов, а потом загружают этот контент и зарабатывают на стриминговых площадка, что, очевидно, не по душе обладателям прав на эту музыку. Теперь весь контент начнут маркировать, чтобы это было более явно.