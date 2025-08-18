Смартфон HONOR X7c 5G оценили в 170 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения моделью HONOR X7c 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613.

Новинка получила 6,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 850 нит, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную прошивку MagicOS 8.0 на основе операционной системы Android 14, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, сертификацию прочности SGS, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 35-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамики и боковой дактилоскопический сенсор. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 170 долларов.
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
