Смартфон HONOR X8e выпустили в России

Компания HONOR выпустила в российскую продажу смартфон HONOR X8e, рекомендованная цена которого составляет 33 тысячи рублей. До 30 ноября новинку можно будет приобрести со скидкой за 28 тысяч рублей. Смартфон имеет в своем оснащении защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, корпус толщиной 8,3 мм и массой 218 граммов, 6,87-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1592:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1020 нит, 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, основную камеру с главным модулем на 108 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, кнопку быстрого доступа к ИИ и NFC, аккумулятор ёмкостью 7700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также черную, оранжевую и золотистую расцветки.

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