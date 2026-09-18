Смартфон HONOR X9e Pro с АКБ на 11000 мАч готов к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфона HONOR X9e Pro 5G пройдет 24 сентября в Малайзии. Производитель опубликовал качественные изображения грядущей новинки и подтвердил наличие черной, золотистой, коричневой и фиолетовой расцветок, сдвоенной основной камеры с главным модулем на 108 Мп, батареи ёмкостью 11000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки и экрана с пиковой яркостью 10000 нит.

Напомним, что в июле этого был выпущен смартфон HONOR X6e, который получил 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra, 6,61-дюймовый дисплей TFT LCD с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 7500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.