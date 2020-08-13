Смартфон HTC Desire 20 Pro выходит в Европе

Компания HTC начала принимать европейские предзаказы на смартфон Desire 20 Pro, который вышел на тайваньском рынке два месяца назад. Аппарат можно купить за 279 евро или 269 фунтов стерлингов. Новинка оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, врезанной в левый верхний угол дисплея фронтальной камерой на 25 Мп, основной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC для бесконтактных платежей, 3,5-мм разъемом для наушников и сканером отпечатков пальцев на задней панели.