Смартфон HTC Wildfire E2 оценен в 10 тысяч рублей

В России стартовали продажи недорогого смартфона HTC Wildfire E2, который оценен в 9990 рублей. Новинку оснастили 6,2-дюймовым экраном с разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерной платформой Helio P22 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, 3,5 мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и предустановленной ОС Android 10. Габариты устройства равны 75,9:158,4:8,95 мм, а масса – 170 г.