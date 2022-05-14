Смартфон Hisense H60 получит китайскую SoC Zhanrui T7520

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Hisense H60, ключевой особенностью которого станет китайская платформа Zhanrui T7520. Речь идет шестинанометровом решении с четырьмя ядрами Arm Cortex-A76 и четырьмя Arm Cortex-A55, графикой Arm Mali G57 GPU и модемом для сотовых сетей пятого поколения, производительность которого сравнима с Qualcomm Snapdragon 765G.

Устройству также прочат 6,81-дюймовый экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камеру на 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленную ОС Android 11.