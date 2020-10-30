Смартфон Honor 10X Lite оценен в $213

Компания Honor презентовала в Саудовской Аравии смартфон Honor 10X Lite, который, согласно слухам, должен был стать российским эксклюзивом. Так или иначе, аппарат уже представлен, а российские продажи стартуют 13 ноября. Новинку оснастили 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, квадрокамерой на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фирменной платформой Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модулем NFC, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1. Цена смартфона составляет 213 долларов.