Смартфон Honor 10i готовится к выходу

В базе данных европейского регулятора обнаружились сведения о смартфоне Honor, который проходит под модельным номером Honor HRY-LX1T. По словам источников, речь идет о модели Honor 10i. Впрочем, на абсолютно новое устройство рассчитывать не стоит. Возможно, перед нами лишь ребрендинг модели Honor 10 Lite для европейского рынка.

Honor 10 Lite оснащается 6,21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, занимающим 90% площади передней панели, фирменной платформой Kirin 710, фронтальной камерой на 24 Мп, сдвоенной основной камерой на 2 и 13 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором на 3400 мАч и предустановленной Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом EMUI 9. Аппарат доступен в версиях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.