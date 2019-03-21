Смартфон Honor 10i официально представили в России

Компания Huawei официально представила в России смартфон Honor 10i, который уже успел засветиться в фирменном онлайн-магазине. Уже завтра начнут принимать предварительные заказы, а продажи стартуют 4 апреля. Рекомендованная цена устройства составляет 19990 рублей.

Новинка оснащается 6,21-дюймовым дисплеем с разрешение 2340:1080 пикселей, аккумулятором на 3400 мАч, фирменной платформой Kirin 710, тройной основной камерой на 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой технологии GPU Turbo 2.0, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9.