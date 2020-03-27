Смартфон Honor 30S засветился на официальном постере

2020-03-27, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Honor 30S; [89]
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился официальным постером ожидаемого смартфона Honor 30S, который должны презентовать уже 30 марта. Благодаря новому рендеру, подтвердились слухи о сканере отпечатков пальцев, который расположен на торце гаджета. Также, мы можем заметить довольно сильно выступающий над поверхностью задней крышки блок основной камерой. По предыдущим слухам, новинку должны оснастить чипсетом Kirin 820, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, дисплеем разрешением 2400:1080 точек, основной камерой с четырьмя датчиками, поддержкой быстрой 40-Вт зарядки и операционной системой Android 10.


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