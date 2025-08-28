Смартфон Honor 500 получит 200-Мп камеру

Известный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфонах серии Honor 500, которые будут выпущены в первой половине следующего года. Итак, базовая модель получит 6,5-дюймовый дисплей, старые размеры и уменьшенный выступ блока тыльной камеры, главный модуль которой будет основан на 200-Мп датчике изображения. При этом серия Honor 500 может оказаться эксклюзивной для китайского рынка. Впрочем, фанаты бренда могут обратить внимание на другую новинку. Утверждается, что Honor GT 2 оснастят 6,83-дюймовым экраном, топовой однокристальной системой и ёмкой батареей. Также после линеек Honor 500 и GT 2 ожидается выход компактного флагмана Magic 8 mini и компактного планшета в духе Lenovo Y700 и Redmi K Pad.