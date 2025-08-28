Смартфон Honor 500 получит 200-Мп камеру

Известный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфонах серии Honor 500, которые будут выпущены в первой половине следующего года. Итак, базовая модель получит 6,5-дюймовый дисплей, старые размеры и уменьшенный выступ блока тыльной камеры, главный модуль которой будет основан на 200-Мп датчике изображения. При этом серия Honor 500 может оказаться эксклюзивной для китайского рынка. Впрочем, фанаты бренда могут обратить внимание на другую новинку. Утверждается, что Honor GT 2 оснастят 6,83-дюймовым экраном, топовой однокристальной системой и ёмкой батареей. Также после линеек Honor 500 и GT 2 ожидается выход компактного флагмана Magic 8 mini и компактного планшета в духе Lenovo Y700 и Redmi K Pad.

Apple переживает из-за батареи iPhone 17 Air…
Ожидается, что iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким смартфоном Apple за всю историю — при этом устр…
Google оштрафовали на 314 миллионов долларов…
Суд присяжных в Калифорнии (США) встал на сторону истцов в коллективном иске против компании Google, кото…
Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит защиту от воды…
Компания Vivo опубликовала новый тизер складного смартфона Vivo X Fold 5, подтверждающий наличие защиты в…
Ugreen представила павербанк с беспроводной зарядкой Qi2.2…
Компания Ugreen представила первый в мире, по её заявлению, повербанк с сертификацией Qi2.2, способный за…
Смартфон POCO F7 показали в трех расцветках…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона POCO F7, который …
Google отказалась от важнейшей технологии…
Компания Google подтвердила, что собирается закрыть функцию Instant Apps для Android к концу 2025 года — …
OnePlus Nord CE 5 и OnePlus Nord 5 станут доступны 14 юиля…
В основе серии OnePlus Nord CE лежит главная миссия: сделать фирменные возможности OnePlus доступными для…
Смартфон TECNO Spark Slim получит 8 ГБ ОЗУ…
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO Spark Slim, который еще не был …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor