Смартфон Honor 70 дебютировал на международном рынке

Производитель смартфонов и мобильных устройств Honor объявил о выпуске смартфона Honor 70 для международного рынка. Напомним, что серия смартфонов вышла в Китае в мае этого года. В нее входят Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Но для международного рынка на данный момент доступна только стандартная версия Honor 70.

Honor 70 оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном Full HD+, частотой обновления 120 Гц. Он получил фронтальную камеру на 32 Мп и основную камеру на 54 Мп. Основан смартфон на мобильной платформе SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus. На борту модели 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Работает устройство под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Другие функции включат: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C.

Смартфон Honor 70 поступит в продажу в Европе по цене от 559 евро.
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