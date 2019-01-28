Смартфон Honor 7X скоро получит ОС Android 9 Pie

Смартфон среднего уровня Honor 7X вышел в 2017 году с предустановленной операционной системой Android 7 Nougat, а затем обновился до Android 8 Oreo. Сегодня стало известно о том, что обновление до Android 9 Pie уже не за горами. Пользователи смартфона из Китая уже начали получать бета-версию прошивки EMUI 9. Что до стабильной версии, то она выйдет в ближайшие недели.

Напомним, что Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч.