Смартфон Honor 80 GT представлен официально

Компания Honor пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Honor 80 GT, которая основана на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинка также характеризуется предустановленной оболочкой MagicOS 7.0 на основе ОС Android 13, крупной системой охлаждения испарительной камерой площадью 4386 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 1400 кд/м2, тройной основной камерой с главным 54-Мп модулем на основе сенсора Sony IMX 800, толщиной 7,9 мм, массой 187 г, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной 66-Вт зарядки. Смартфон оценен в 475 и 520 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 16/256 ГБ оперативной флеш-памяти соответственно.