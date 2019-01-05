Смартфон Honor 8A и его характеристика

Компания Huawei выпустила смартфон бюджетного варианта. Гаджет весит 150 граммов и имеет размеры 156,28 х 73,5 х 8 мм. Емкость батареи составляет 2920 мАч.Дисплей смартфона обеспечивает разрешение 1560 х 720 пикселей, размер диагонали составляет 6,1 дюйма. Верхняя часть экрана имеет вырез небольшого размера, предназначенный для селфи-камеры (разрешение сенсора 8 МП). Тыльная камера получила один оптический блок на 13 МП.В основу аппаратной платформы положен 8-ядерный мобильный чипсет, работающий на частоте 2,3 ГГц. Эксперты склоняются к выводу, что это процессор Kirin 710, разработанный инженерами Huawei. Арсенал памяти включает в себя энергонезависимый модуль на 32 ГБ/64 ГБ и 3 ГБ «оперативки». В качестве программного интерфейса выступает свежая ОС Android 9 Pie с графической оболочкой EMUI 9.О стоимости смартфона пока неизвестно.