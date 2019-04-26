Смартфон Honor 8S за 8500 рублей получил Android Pie

Бренд Honor представил смартфон Honor 8S, который стал самой доступной моделью в его ассортименте. Новинку оснастили 5,71 дюймовым дисплеем с 1520:720 пикселей и крохотным круглым вырезом, бюджетным чипсетом MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3020 мАч, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой с датчиком разрешением 5 Мп, отдельным слотом для карт памяти microSD и предустановленной операционной системой Android Pie с оболочкой EMUI 9.0. Размеры смартфона равны 147,1:70,8:8,45 мм, а масса – 146 г. Honor 8S доступен в чёрной, синей и золотой расцветках по цене 8500 рублей.