Смартфон Honor 8X разошелся тиражом в 10 млн экземпляров

Компания Honor объявила о том, что продажи популярного смартфона Honor 8X превысили отметку в 10 млн устройств. А потому производитель снизил цену на версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти до 193 долларов. Напомним, что смартфон оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.