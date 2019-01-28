Смартфон Honor Magic 3 может получить двойную выдвижную камеру

В сети появились подробности о топовом смартфоне Honor Magic 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что главной фишкой устройства станет выдвижная фронтальная камера с модулями на 20 Мп и 8 Мп. Также смартфону прочат тройную основную камеру на 48 Мп, 20 Мп и 8 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, фирменный восьмиядерный чипсет Kirin 980 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G76, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Официальный анонс смартфона должен состояться во второй половине этого года. Цена Honor Magic 3 может составить около 600 долларов.