Смартфон Honor MagicPad 2 получит 144-Гц экран OLED

Компания Honor поделилась подробностями и качественными изображениями планшета MagicPad 2, официальная презентация которого состоится 12 июля. Итак, аппарат оснастят 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой защиты глаз на базе AI-расфокусировки. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что прошлогодний MagicPad характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888, 13-дюймовым экраном с разрешением 2880:1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 700 кд/кв.м, толщиной корпуса 6,4 мм, массой 660 граммов, 8 динамиками и сертификатом IMAX Enhanced.