Смартфон Honor Play 30M оценен в 177 долларов

Компания Honor представила недорогой смартфон Play 30M, одной из особенностей которого стала поддержка сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 Plus с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619 (350 тысяч баллов в AnTuTu 9), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощность лишь 10 Вт. Цена смартфона составляет 177 долларов.