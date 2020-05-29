Смартфон Honor Play 4 Pro первым может получить лидар

Сетевые источники поделились живым фото смартфона Honor Play 4 Pro, официальная презентация которого ожидается 3 июня. Помимо сдвоенной основной камеры, аппарат обращает на себя внимание неопознанным элементом, который похож на лидар в новых iPad Pro. Предполагается, что в смартфоне он нужен для того, чтобы лучше определять расстояние до объектов и, тем самым, улучшить фотовозможности.

Устройству также прочат топовую восьмиядерную платформу Kirin 990 5G, поддержку мобильных сетей пятого поколения, проводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, ИК-датчик, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 40 Мп, сдвоенную фронтальную камеру, IPS-дисплей и боковой сканер отпечатков пальцев.
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