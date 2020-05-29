Смартфон Honor Play 4 Pro первым может получить лидар

Устройству также прочат топовую восьмиядерную платформу Kirin 990 5G, поддержку мобильных сетей пятого поколения, проводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, ИК-датчик, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 40 Мп, сдвоенную фронтальную камеру, IPS-дисплей и боковой сканер отпечатков пальцев.
Сетевые источники поделились живым фото смартфона Honor Play 4 Pro, официальная презентация которого ожидается 3 июня. Помимо сдвоенной основной камеры, аппарат обращает на себя внимание неопознанным элементом, который похож на лидар в новых iPad Pro. Предполагается, что в смартфоне он нужен для того, чтобы лучше определять расстояние до объектов и, тем самым, улучшить фотовозможности.