Смартфон Honor V20 будет стоить 405 долларов

Сегодня состоится полноценный анонс топового смартфона Honor V20, большая часть характеристик которого уже известны. Однако перед анонсом в сеть утекло фото рекламного постера, который раскрывает некоторые неизвестные подробности. Итак, аппарат получит как минимум три расцветки, сканер отпечатков пальцев на задней панели, почти безрамочный дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру, фирменный чипсет Kirin 980, основную камеру с датчиком изображения разрешением 48 Мп, а также поддержку технологии Link Turbo для одновременной работы Wi-Fi и мобильной сети на максимальной скорости. Цена версии с 6 ГБ ОЗУ составит 405 долларов.