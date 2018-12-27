Смартфон Honor V20 получил процессор Kirin 980 и ОС Android 9.0 Pie

Бренд Honor выпустил смартфон V20 с 6,4-дюймовым экраном и ОС Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9. Разрешение устройства составляет 2310 на 1080 точек. За производительность аппарата отвечает процессор Kirin 980. В тыльной части корпуса установлена мощная камера с горизонтально расположенными оптическими модулями, а также в качестве основного сенсора применен 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. В верхнем левом углу располагается селфи-камера с 25-мегапиксельной матрицей. Емкость аккумулятора равна 4000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приемник GPS, модуль NFC и порт USB Type-C. Предлагается новинка в черном, красном и синем цветовом исполнении по цене от 430 долларов.